Parma - Milan | diretta live 0 - 2 raddoppia Kessie

Advertising

acmilan : ?? Non perderti la conferenza del Mister alla vigilia della trasferta di Parma, LIVE sull’AC Milan Official App ??… - Inter : ?? | FILOTTO ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo… - Inter_id : ????. ????????????????????. ????????????????. ? Benevento ?? ? Fiorentina ? ? Lazio ?? ? AC Milan ? ? Genoa ?? ? Parma ? ? Atalanta ?? ? T… - infoitsport : Parma-Milan, formazioni ufficiali: Kalulu dal 1', Rebic-Ibra in attacco - infoitsport : Parma-Milan, gol di Rebic e vantaggio rossonero: grande assist di Ibrahimovic (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Milan

Franck Kessie, autore della decima rete in campionato in questa stagione, ha così parlato al termine del primo tempo di: Franck Kessie, autore della decima rete in campionato in questa stagione, ha così parlato al termine del primo tempo di: "E' stata una settimana dura per noi perché la ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 30ª giornata di Serie A 2020/21: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 30ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Kessié FLOP: Gervinho VOTI Al termine del ...Il Parma per credere ancora nella salvezza, il Milan per conservare il posto in zona Champions. E' questo il leit-motiv della sfida del sabato pomeriggio al Tardini. I padroni di casa dovrebbero ...52' Angolo per il Parma: cross in mezzo e fallo in attacco di Cornelius. Punizione per il Milan. 51' Parma a un passo dal gol. Doppio intervento di Donnarumma, prima su Conti e poi su Pellè. Super ...