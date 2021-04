Parma, D’Aversa: «Sconfitta immeritata. Gervinho? Avrei cambiato tutti» (Di sabato 10 aprile 2021) Intervistato al termine della partita, D’Aversa ha commentato la prestazione del Parma contro il Milan. Ecco le sue parole Intervistato al termine di Parma-Milan, il tecnico gialloblù Roberto D’Aversa ha commentato la prestazione dei propri giocatori. Ecco le sue parole a Sky Sport: «Non siamo stati bravi a concretizzare le occasioni avute. La partita si è complicata nel primo tempo con un atteggiamento rinunciatario. Non meritavamo la Sconfitta, ma l’abbiamo buttata via. Abbiamo giocato sotto ritmo, ho cambiato Gervinho ma se avessi potuto li Avrei cambiati tutti. Nel secondo tempo abbiamo avuto un’atteggiamento diverso, teniamo la reazione contro una grande squadra ma una squadra che deve salvarsi deve fare di più. I primi due ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 aprile 2021) Intervistato al termine della partita,ha commentato la prestazione delcontro il Milan. Ecco le sue parole Intervistato al termine di-Milan, il tecnico gialloblù Robertoha commentato la prestazione dei propri giocatori. Ecco le sue parole a Sky Sport: «Non siamo stati bravi a concretizzare le occasioni avute. La partita si è complicata nel primo tempo con un atteggiamento rinunciatario. Non meritavamo la, ma l’abbiamo buttata via. Abbiamo giocato sotto ritmo, homa se avessi potuto licambiati. Nel secondo tempo abbiamo avuto un’atteggiamento diverso, teniamo la reazione contro una grande squadra ma una squadra che deve salvarsi deve fare di più. I primi due ...

Advertising

apetrazzuolo : PARMA - D'Aversa: 'Sconfitta immeritata, essere solo bellini non basta' - napolimagazine : PARMA - D'Aversa: 'Sconfitta immeritata, essere solo bellini non basta' - sportli26181512 : Parma, la delusione di D'Aversa: 'Noi timidi. Partita buttata nel primo tempo': Parma, la delusione di D'Aversa: 'N… - sportli26181512 : Parma, D'Aversa: 'L'abbiamo buttata via nel primo tempo': Il tecnico: 'Non si può partire in maniera così timida e… - CicciottoFra : ?????????? I numeri dicono Parma 1-3 Milan caro D’Aversa -

Ultime Notizie dalla rete : Parma D’Aversa Parma - Bologna, 2-2, Serie A 2019 giornata 32, La Repubblica La Repubblica