Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia | ecco il loro nido d’amore nel cuore di Roma

(Di sabato 10 aprile 2021) Ora dominano le cronache rosa Giulia Salemi e PierPretelli e Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga ma prima dial GF Vip è nata un’altra coppia che è sempre più unita e innamorata.si sono innamorati nella Casa e ora hanno deciso di condividere lo stesso tetto, ma solo. A poco più di un anno dall’inizio dellarelazione, l’influencer 40enne e il figlio di Eleonora Giorgi e PierPretelli, 29 anni, convivono ae hanno svelato tutto sulappartamento, un trilocale con terrazzo neldella Capitale, in una recente intervista rilasciata al settimanale Gente. Progetti per il futuro inclusi, perché ora dopo il ...

Vediamo insieme che cosa hanno dichiarato la bellissima coppia formata dae Clizia Incorvaia. La loro unione è nata all'interno del Grande Fratello Vip ed in pochi pensavano che il loro amore potesse andare avanti. Ma con grande felicità sono riusciti a ...e Clizia Incorvaia svelano: "Non siamo d'accordo sul tappezzare le pareti" In pochi avrebbero scommesso sulla storia d'amore tra Clizia Incorvaia e, nata all'interno ...Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, una delle coppie più amate del Grande Fratello Vip, sono pronti ad allargare la famiglia.Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno da poco iniziato a convivere, ma sognano già un figlio. E intanto festeggiano un importante anniversario.