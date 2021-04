Pannarano | da lunedì alunni in presenza | il Prefetto non autorizza altre sospensioni

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Si comunica che da lunedi 12/4/2021 riprendono regolarmente le attività didattiche income da calendario ufficiale. Si porta a conoscenza che non può essere emanata ulteriore ordinanza di chiusura delle scuole in quanto ilha rappresentato al Sindaco che bisogna attenersi al Decreto Legge 1 aprile che vieta ai Sindaci l’adozione di ordinanze in merito alle attività scolastiche e che si devono attenere strettamente alle disposizioni del Decreto”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.