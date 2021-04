Pallanuoto, Serie A1 2021: San Donato e Roma Nuoto corsare nel quarto turno del Play Out Round (Di sabato 10 aprile 2021) Si è disputata la quarta giornata del Play Out Round del campionato di Serie A1 di PallaNuoto maschile: il match RN Florentia-Roma Nuoto è stato vinto dai capitolini per 10-11, mentre la SS Lazio Nuoto ha ceduto in casa al San Donato Metanopoli per 6-8. Resta da recuperare, mercoledì 21 aprile alle ore 20.00, il derby della terza giornata tra Roma e Lazio, anche se sabato prossimo verrà disputata prima la quinta giornata, l’ultima del girone d’andata. Va ricordato che l’ultima classificata al termine dei 10 turni del Play Out Round retrocederà in Serie A2. TABELLINI SS LAZIO Nuoto-S. Donato METANOPOLI 6-8 SS LAZIO ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) Si è disputata la quarta giornata delOutdel campionato diA1 dimaschile: il match RN Florentia-è stato vinto dai capitolini per 10-11, mentre la SS Lazioha ceduto in casa al SanMetanopoli per 6-8. Resta da recuperare, mercoledì 21 aprile alle ore 20.00, il derby della terza giornata trae Lazio, anche se sabato prossimo verrà disputata prima la quinta giornata, l’ultima del girone d’andata. Va ricordato che l’ultima classificata al termine dei 10 turni delOutretrocederà inA2. TABELLINI SS LAZIO-S.METANOPOLI 6-8 SS LAZIO ...

