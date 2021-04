Paderno Dugnano, ecco il centro vaccini in oratorio: qui 900 vaccinazioni al giorno | VIDEO (Di sabato 10 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Tutto è pronto nel nuovo centro vaccinale di Paderno Dugnano. Lo abbiamo visto in anteprima con il sindaco Ezio Casati. E dalle 8 di lunedì 12 aprile verranno effettuate le prime vaccinazioni contro il Covid. Negli scorsi sono stati dati i primi appuntamenti. Il centro vaccini è ospitato nell’oratorio don Bosco di via De Marchi. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Paderno Dugnano, ecco il centro ... Leggi su ilnotiziario (Di sabato 10 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Tutto è pronto nel nuovovaccinale di. Lo abbiamo visto in anteprima con il sindaco Ezio Casati. E dalle 8 di lunedì 12 aprile verranno effettuate le primecontro il Covid. Negli scorsi sono stati dati i primi appuntamenti. Ilè ospitato nell’don Bosco di via De Marchi. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articoloil...

