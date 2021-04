Otto per mille, si apre la battaglia contro ‘l’inoptato’ (Di sabato 10 aprile 2021) di Valerio Pocar Il cosiddetto 8xmille, stabilito dalla legge 20.5.1985 n. 222, rappresenta una quota della contribuzione che lo Stato impone, e si vorrebbe supporre che anche questa quota fosse destinata a spese per servizi di utilità collettiva. Non è così. In forza della norma citata – non per caso stabilita in esecuzione degli accordi tra Repubblica italiana e Santa Sede conseguenti alla revisione del Concordato clerico-fascista del 1929 – lo Stato concede ai contribuenti di destinare una quota delle imposte dovute per l’Irpef (appunto l’8 per mille) a una confessione religiosa, purché si tratti di una confessione con la quale lo Stato ha stipulato una “intesa”. Così accade che la confessione musulmana, la seconda per numerosità in questo Paese, non può essere destinataria della quota d’imposta, perché l’intesa non c’è. Attualmente, sono dodici le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) di Valerio Pocar Il cosiddetto 8x, stabilito dalla legge 20.5.1985 n. 222, rappresenta una quota della contribuzione che lo Stato impone, e si vorrebbe supporre che anche questa quota fosse destinata a spese per servizi di utilità collettiva. Non è così. In forza della norma citata – non per caso stabilita in esecuzione degli accordi tra Repubblica italiana e Santa Sede conseguenti alla revisione del Concordato clerico-fascista del 1929 – lo Stato concede ai contribuenti di destinare una quota delle imposte dovute per l’Irpef (appunto l’8 per) a una confessione religiosa, purché si tratti di una confessione con la quale lo Stato ha stipulato una “intesa”. Così accade che la confessione musulmana, la seconda per numerosità in questo Paese, non può essere destinataria della quota d’imposta, perché l’intesa non c’è. Attualmente, sono dodici le ...

Otto per mille, si apre la battaglia contro 'l'inoptato' Il Fatto Quotidiano Dunque, riassumendo, l'otto per mille è puramente e semplicemente una violazione del principio della laicità dello Stato, il quale non deve ostacolare ma neppure in alcun modo favorire una confessione ...

