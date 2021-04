Ottavia Piccolo: "Porto su Rai 5 il film Occident Express girato al teatro Petrarca" (Di sabato 10 aprile 2021) Arezzo 10 aprile 2021 - Una donna che racconta una donna con le parole scritte da un uomo. Una alchimia potente che vede da tre anni in tour l'attrice Ottavia Piccolo portare in scena un testo di ... Leggi su lanazione (Di sabato 10 aprile 2021) Arezzo 10 aprile 2021 - Una donna che racconta una donna con le parole scritte da un uomo. Una alchimia potente che vede da tre anni in tour l'attriceportare in scena un testo di ...

Ultime Notizie dalla rete : Ottavia Piccolo Ottavia Piccolo: "Porto su Rai 5 il film Occident Express girato al teatro Petrarca" Arezzo 10 aprile 2021 - Una donna che racconta una donna con le parole scritte da un uomo. Una alchimia potente che vede da tre anni in tour l'attrice Ottavia Piccolo portare in scena un testo di Stefano Massini tratto da una storia vera. Una produzione del teatro stabile dell'Umbria e delle Officine della cultura di Arezzo con otto musicisti dell'...

