Ordinanza del sindaco Mastella: la villa comunale anticipa la chiusura (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoChiuderà alle ore 20 la villa comunale di Benevento. E’ quanto disposto dal primo cittadino Clemente Mastella, che ha ‘ordinato’ di chiudere anticipatamente i cancelli nei giorni che vanno da oggi fino al 18 aprile, come riportato nell’Ordinanza: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoChiuderà alle ore 20 ladi Benevento. E’ quanto disposto dal primo cittadino Clemente, che ha ‘ordinato’ di chiuderetamente i cancelli nei giorni che vanno da oggi fino al 18 aprile, come riportato nell’: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Commissario per l'emergenza #Covid19 Figliuolo ha firmato l'ordinanza n. 6 del 9 aprile 2021 che definisce come… - RegLombardia : #Covid19 ??La nuova ordinanza del Ministero della Salute colloca anche la Lombardia in fascia arancione. Queste le p… - rtl1025 : ?? Firmata nuova ordinanza del Commissario straordinario Francesco #Figliuolo: per i vaccini priorità agli over 80 e… - Tino44588447 : RT @MassimoUngaro: Bene l'ordinanza del Commissario #Figliuolo sull'ordine di priorità per i #vaccini in tutta Italia: over-80, fragili e #… - 24live_it : Barcellona, scuole chiuse fino al 17 aprile: ordinanza del sindaco su richiesta dell’ASP. Sono 135 i nuovi positivi… -