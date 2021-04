Operazione “Meretrix” fuori b&b dentro casa a luce rosse

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 10 aprile 2021) Nell’”, condotta dalla Squadra Mobile di Aosta, in collaborazione con quella di Crotone, è finita in manette la 65enne Doly Bergano Carrasco. E’ stata anche sequestrata la struttura usata per gli incontri con i clienti. Alle prime ore dell’alba di oggi, al termine di un’articolata attività di indagine, soprannominata”, la Polizia di Stato