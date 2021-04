Open Arms, ecco perché la procura di Palermo ha chiesto il processo per Matteo Salvini: “Fu un atto amministrativo non politico” (Di sabato 10 aprile 2021) Il place of safety, il luogo sicuro di attracco che Matteo Salvini, in qualità di ministro dell’Interno, si rifiutò di concedere. Nella requisitoria finale, l’accusa della procura di Palermo ruota tutto intorno a questo. Un atto amministrativo e non politico, ed è su questa sostanziale differenza che la procura indica lo snodo da seguire: l’atto politico è competenza del Parlamento, quello amministrativo è competenza dell’autorità giudiziaria e quindi giustifica il processo. È sulla base di questa distinzione che il Lorenzo Jannelli, dovrà decidere se le accuse sono tali da sostenere un processo. E in particolare si focalizzano su uno dei due reati contestati dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Il place of safety, il luogo sicuro di attracco che, in qualità di ministro dell’Interno, si rifiutò di concedere. Nella requisitoria finale, l’accusa delladiruota tutto intorno a questo. Une non, ed è su questa sostanziale differenza che laindica lo snodo da seguire: l’è competenza del Parlamento, quelloè competenza dell’autorità giudiziaria e quindi giustifica il. È sulla base di questa distinzione che il Lorenzo Jannelli, dovrà decidere se le accuse sono tali da sostenere un. E in particolare si focalizzano su uno dei due reati contestati dalla ...

