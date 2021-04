Olimpiadi Tokyo, vaccino per gli italiani già qualificati? Il parere di Giovanni Malagò (Di sabato 10 aprile 2021) A margine della Giunta Nazionale del CONI il numero uno dello sport italiano, Giovanni Malagò, ha parlato alla stampa di diversi temi, su tutti il vaccino per gli atleti già qualificati alle Olimpiadi di Tokyo, per tutelarli ed evitare che possano saltare i Giochi a causa della positività al Covid. Così Giovanni Malagò al Corriere dello Sport: “Con il Governo stiamo individuando il sistema migliore per vaccinare gli atleti olimpici e tutti coloro che potrebbero andare a Tokyo. Più della metà dei qualificati ha già ricevuto le dosi tramite i gruppi militari“. Sulla riapertura di palestre e piscine: “Ogni giorno facciamo presente che la situazione non è più sostenibile in termini sportivi, sociali ed economici, l’allarme ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) A margine della Giunta Nazionale del CONI il numero uno dello sport italiano,, ha parlato alla stampa di diversi temi, su tutti ilper gli atleti giàalledi, per tutelarli ed evitare che possano saltare i Giochi a causa della positività al Covid. Cosìal Corriere dello Sport: “Con il Governo stiamo individuando il sistema migliore per vaccinare gli atleti olimpici e tutti coloro che potrebbero andare a. Più della metà deiha già ricevuto le dosi tramite i gruppi militari“. Sulla riapertura di palestre e piscine: “Ogni giorno facciamo presente che la situazione non è più sostenibile in termini sportivi, sociali ed economici, l’allarme ...

Advertising

repubblica : La Quinta di Federica: le lacrime dopo il pass per le Olimpiadi di Tokyo - dchiarella : @silvia29luglio Le Olimpiadi di Tokyo stanno per iniziare ...ci sta ! - coachBarrasa : RT @atleticaitalia: #atletica CHE STAFFETTA! ???????? ???? La 4x100 azzurra a Roma in vista delle World Relays (Chorzow, 1-2 maggio) ?? Tor… - Garo1995It : RT @Eurosport_IT: Nuotatori da 5 Olimpiadi nella stessa disciplina? Indovinate chi c'è in questa cerchia ristretta... ???????????? - AtletismoRendi1 : RT @atleticaitalia: #atletica CHE STAFFETTA! ???????? ???? La 4x100 azzurra a Roma in vista delle World Relays (Chorzow, 1-2 maggio) ?? Tor… -