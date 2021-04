Oggi 10 aprile: Beato Antonio Neyrot, dal rinnegamento alla santità (Di sabato 10 aprile 2021) Il Beato Antonio Neyrot fu segnato fin da giovane dall’impazienza missionaria, che lo portò fino al ripensamento della triste decisione, che gli costò molto cara. Nacque in Piemonte anche se le sue origini non sono del tutto chiare. Le sue prime gesta rese pubbliche risalgono al periodo in cui venne accolto nel convento dei Domenicani L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 10 aprile 2021) Ilfu segnato fin da giovane dall’impazienza missionaria, che lo portò fino al ripensamento della triste decisione, che gli costò molto cara. Nacque in Piemonte anche se le sue origini non sono del tutto chiare. Le sue prime gesta rese pubbliche risalgono al periodo in cui venne accolto nel convento dei Domenicani L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

UlisseRai1 : Oggi è il compleanno di #AlbertoAngela ma il regalo lo fa lui a noi, tornando in tv con una nuova stagione di… - emmabonino : Non ho mai creduto molto agli appelli come strumento di pressione politica, ma ho fatto un’eccezione per la situazi… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 9 aprile: 18.938 nuovi casi e 718 morti - NicolaTenerelli : RT @LaStampa: Buongiorno! Ecco la prima pagina di oggi, 10 aprile 2021 ?? Gli aggiornamenti su - IlSacroVate : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, 10 aprile 2021. Buona lettura e felice giornata. -