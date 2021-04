Occhio, la Cina ci osserva (da molto vicino). Fino a quando? (Di sabato 10 aprile 2021) Due notizie stanno riaccendo i riflettori sul ruolo delle aziende tecnologiche cinesi in Italia. La prima l’abbiamo appresa grazie a un’interrogazione parlamentare depositata nei giorni scorsi da alcuni senatori della Lega (primo firmatario Simone Bossi): Dahua Technology, branch office italiana del gruppo cinese Dahua – che figura nella lista nera degli Stati Uniti a causa del ruolo avuto nella sorveglianza degli uiguri nello Xinjiang ed è stata definita dalla Fcc una minaccia per la sicurezza nazionale –, è stata incaricata di installare i propri sistemi per la salvaguardia e il monitoraggio presso Palazzo Chigi. Ecco la nota pubblicata sul sito dell’azienda il 30 settembre scorso, in pieno governo giallorosso, quando l’inquilino di Palazzo Chigi era ancora Giuseppe Conte: “Ben 19 terminali per il controllo accessi con rilevamento termografico ASI7223X-A-T1, ... Leggi su formiche (Di sabato 10 aprile 2021) Due notizie stanno riaccendo i riflettori sul ruolo delle aziende tecnologiche cinesi in Italia. La prima l’abbiamo appresa grazie a un’interrogazione parlamentare depositata nei giorni scorsi da alcuni senatori della Lega (primo firmatario Simone Bossi): Dahua Technology, branch office italiana del gruppo cinese Dahua – che figura nella lista nera degli Stati Uniti a causa del ruolo avuto nella sorveglianza degli uiguri nello Xinjiang ed è stata definita dalla Fcc una minaccia per la sicurezza nazionale –, è stata incaricata di installare i propri sistemi per la salvaguardia e il monitoraggio presso Palazzo Chigi. Ecco la nota pubblicata sul sito dell’azienda il 30 settembre scorso, in pieno governo giallorosso,l’inquilino di Palazzo Chigi era ancora Giuseppe Conte: “Ben 19 terminali per il controllo accessi con rilevamento termografico ASI7223X-A-T1, ...

Ultime Notizie dalla rete : Occhio Cina Le sfide globali al 2040? Per l'intelligence Usa sono tecnologia e clima I settori da tenere sott'occhio - quelli che più impatteranno il mondo che verrà - includono ... La gara è "inestricabilmente legata" all'evoluzione della geopolitica e alla rivalità tra Cina e Usa, ...

Il Golden Power non è mai stata così importante Il Golden Power di Draghi La formula esatta con cui l'esecutivo ha alzato le barricate alla Cina (strizzando l'occhio all'America) è questa: "il ministero dello Sviluppo economico, d'intesa con il ...

Huawei dopo le sanzioni Usa. La crescita rallenta, ma occhio Europa… Formiche.net Alibaba riceve una multa record da 2.78 miliardi di dollari: ecco perchè Ad ottobre, infatti, il miliardario dagli occhi a mandorla aveva criticato in maniera pubblica il governo comunista di Pechino, ed era poi scomparso fino a riapparire “misteriosamente” a fine gennaio ...

