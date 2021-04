Obiettivo “tutti in classe il 1° settembre ” svuoterà le graduatorie dei concorsi 2016 e 2018? Il nodo del vincolo quinquennale (Di sabato 10 aprile 2021) Sono giorni di attesa per i docenti precari della scuola italiana: il Ministro non ha ancora espresso una visione a medio termine di uno dei problemi più spinosi della realtà scolastica, se non prendersi l'impegno di riaprire le scuole con tutti i docenti in cattedra fin dal prossimo settembre. Un Obiettivo che già altri Ministri hanno considerato prioritario, senza mai riuscire a debellare il fenomeno "supplentite, che nell'anno scolastico 2020/21 ha raggiunto numeri record. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 10 aprile 2021) Sono giorni di attesa per i docenti precari della scuola italiana: il Ministro non ha ancora espresso una visione a medio termine di uno dei problemi più spinosi della realtà scolastica, se non prendersi l'impegno di riaprire le scuole coni docenti in cattedra fin dal prossimo. Unche già altri Ministri hanno considerato prioritario, senza mai riuscire a debellare il fenomeno "supplentite, che nell'anno scolastico 2020/21 ha raggiunto numeri record. L'articolo .

Advertising

Palazzo_Chigi : Oggi è il #WorldHealthDay. Abbiamo appreso dalla pandemia la necessità di farci trovare preparati e di costruire un… - Mov5Stelle : Buon ritorno a #scuola! Domani 5,3 milioni di studentesse e studenti torneranno in classe. Abbiamo riportato tra i… - orizzontescuola : Obiettivo “tutti in classe il 1° settembre ” svuoterà le graduatorie dei concorsi 2016 e 2018? Il nodo del vincolo… - VeronicaScosci4 : @NicholasVita990 Talmente obiettivo che quasi tutti i tuoi like sono contro Tommaso?? comunque ti saluto - IlVecchioMilan1 : @LaPrimaManina L’italiano c’è, perché non usarlo? Bisognerebbe chiederlo a tutti quelli che scrivono “ho” senza la… -