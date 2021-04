Nuovo aggiornamento per l’app Immuni: ecco cosa cambia e come funziona il tracciamento fai da te (Di sabato 10 aprile 2021) “l’app Immuni potrà essere scaricata in tutto il territorio nazionale, sarà operativa. La potete scaricare con sicurezza, serenità e tranquillità perché tutela la privacy. Non invade i vostri spazi privati, ma vi offre un’opportunità in più per ricevere informazioni in caso di contatti sospetti. Siamo fieri di questa App perché garantiamo un servizio in più, siamo i primi in Europa”. E’ con queste parole che l’ex Premier Giuseppe Conte, ben 9 mesi fa, aveva presentato agli italiani la nuova app Immuni, fondamentale per il tracciamento dei contagi. O almeno, questo sarebbe dovuto essere l’obiettivo. Peccato, però, che l’app – tra non poche polemiche sulla privacy e non molte adesioni – ora pare essere finita nel dimenticatoio. Proprio adesso che tutta l’attenzione è concentrata sulla campagna di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 aprile 2021) “potrà essere scaricata in tutto il territorio nazionale, sarà operativa. La potete scaricare con sicurezza, serenità e tranquillità perché tutela la privacy. Non invade i vostri spazi privati, ma vi offre un’opportunità in più per ricevere informazioni in caso di contatti sospetti. Siamo fieri di questa App perché garantiamo un servizio in più, siamo i primi in Europa”. E’ con queste parole che l’ex Premier Giuseppe Conte, ben 9 mesi fa, aveva presentato agli italiani la nuova app, fondamentale per ildei contagi. O almeno, questo sarebbe dovuto essere l’obiettivo. Peccato, però, che– tra non poche polemiche sulla privacy e non molte adesioni – ora pare essere finita nel dimenticatoio. Proprio adesso che tutta l’attenzione è concentrata sulla campagna di ...

Advertising

CorriereCitta : Nuovo aggiornamento per l’app Immuni: ecco cosa cambia e come funziona il tracciamento fai da te - docdrugztore : RT @bioccolo: Il nuovo #protocollo del 6 aprile ammette trasferte di lavoro e formazione in presenza, se 'opportune'. Ovviamente l'opportun… - pameladiverona : RT @bioccolo: Il nuovo #protocollo del 6 aprile ammette trasferte di lavoro e formazione in presenza, se 'opportune'. Ovviamente l'opportun… - Grand_Battery : RT @bioccolo: Il nuovo #protocollo del 6 aprile ammette trasferte di lavoro e formazione in presenza, se 'opportune'. Ovviamente l'opportun… - folucar : RT @bioccolo: Il nuovo #protocollo del 6 aprile ammette trasferte di lavoro e formazione in presenza, se 'opportune'. Ovviamente l'opportun… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo aggiornamento Coronavirus in Italia oggi: contagi Covid e dati regioni nel bollettino del 10 aprile ... d opo che ieri è cambiata di nuovo la mappa dei colori delle Regioni con quasi tutta l'Italia in ...Le notizie locali / Toscana È di 1.177 altri nuovi positivi e di altri 28 morti l'aggiornamento ...

Covid - 19, dati 10 aprile 2021: a Roma e nel Lazio ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO Siamo in attesa dei dati ufficiali dalle 10 asl del territorio che saranno comunicati (... Centro Vaccinale Porta di Roma E' in fase di allestimento il nuovo hub vaccinale al ...

Calcio, nuovo aggiornamento sulle condizioni di Daniele De Rossi. Vaia: "Siamo ottimisti" OA Sport Suzuki Katana 1000 (2019 - 20) usata a Pogliano Milanese Seguono periodicamente tutti i corsi di aggiornamento . Ogni parte meccanica ed estetica ... Siamo una concessionaria multimarca di moto e scooter nuovi e usati e ci troviamo a 10 minuti da Milano. Ci ...

Già disponibile il primo aggiornamento della nuova applicazione iSpazio Siamo davvero molto felici di riscontrare che la nuova App di iSpazio piaccia molto ai nostri utenti. Nel ringraziarvi dei numerosi feedback positivi ricevuti, vi informiamo anche che è già disponibil ...

... d opo che ieri è cambiata dila mappa dei colori delle Regioni con quasi tutta l'Italia in ...Le notizie locali / Toscana È di 1.177 altri nuovi positivi e di altri 28 morti l'...ARTICOLO INSiamo in attesa dei dati ufficiali dalle 10 asl del territorio che saranno comunicati (... Centro Vaccinale Porta di Roma E' in fase di allestimento ilhub vaccinale al ...Seguono periodicamente tutti i corsi di aggiornamento . Ogni parte meccanica ed estetica ... Siamo una concessionaria multimarca di moto e scooter nuovi e usati e ci troviamo a 10 minuti da Milano. Ci ...Siamo davvero molto felici di riscontrare che la nuova App di iSpazio piaccia molto ai nostri utenti. Nel ringraziarvi dei numerosi feedback positivi ricevuti, vi informiamo anche che è già disponibil ...