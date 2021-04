Nuoto, Federica Pellegrini: “Il vaccino faciliterebbe tutto. Mai così veloce, devo lavorare sul ritorno” (Di sabato 10 aprile 2021) “Se non hai dato tutto, non hai dato nulla“. Federica Pellegrini è pronta per la sua sfida più grande: la quinta partecipazione alle Olimpiadi Estive. tutto aveva avuto inizio 17 anni fa, quando una Federica 16enne colse un argento nei 200 stile libero ad Atene (Grecia) che rappresentava qualcosa di significativo per la storia dell’Italia nei Giochi. Da quel momento una storia fantastica, ricca di tante vittorie e di alcune delusioni che hanno fatto della veneta ciò che è nella buona e nella cattiva sorte. Da campionessa del mondo in carica, l’azzurra guarda a Tokyo dopo aver vissuto un anno difficile: il rinvio della rassegna a Cinque Cerchi per la pandemia e la positività al Covid sono stati ostacoli non facili da superare. La fuoriclasse di Spinea però è riuscita con la sua ferma determinazione ad ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) “Se non hai dato, non hai dato nulla“.è pronta per la sua sfida più grande: la quinta partecipazione alle Olimpiadi Estive.aveva avuto inizio 17 anni fa, quando una16enne colse un argento nei 200 stile libero ad Atene (Grecia) che rappresentava qualcosa di significativo per la storia dell’Italia nei Giochi. Da quel momento una storia fantastica, ricca di tante vittorie e di alcune delusioni che hanno fatto della veneta ciò che è nella buona e nella cattiva sorte. Da campionessa del mondo in carica, l’azzurra guarda a Tokyo dopo aver vissuto un anno difficile: il rinvio della rassegna a Cinque Cerchi per la pandemia e la positività al Covid sono stati ostacoli non facili da superare. La fuoriclasse di Spinea però è riuscita con la sua ferma determinazione ad ...

Advertising

Coninews : FEDE A TOKYO!!! ?? Agli Assoluti di Riccione Federica #Pellegrini stacca il pass olimpico nei suoi 200 sl!… - lucianonobili : 'Piango per l'emozione. Mi sento come una 15enne innamorata del nuoto'. Federica #Pellegrini conquista la qualifi… - rtl1025 : ?? 'Piango per l'emozione'. Federica #Pellegrini conquista la qualificazione ai Giochi di #Tokyo nei 200 sl, e a fi… - Garo1995It : RT @Eurosport_IT: Nuotatori da 5 Olimpiadi nella stessa disciplina? Indovinate chi c'è in questa cerchia ristretta... ???????????? - ptndvd : RT @Eurosport_IT: Nuotatori da 5 Olimpiadi nella stessa disciplina? Indovinate chi c'è in questa cerchia ristretta... ???????????? -