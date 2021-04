Novità sulle vacanze estive. La decisione del governo (Di sabato 10 aprile 2021) Con l’arrivo della bella stagione si inizia a pensare alle vacanze estive; tuttavia, nonostante la campagna vaccinale stia procedendo in tutta Italia, ci sono molti dubbi circa i viaggi per vacanza e gli spostamenti. L’appello dei sindaci delle isole minori Il mese scorso, i sindaci delle isole minori avevano invocato una vaccinazione di massa per cercare di salvare la stagione estiva in arrivo. Tra tutti, si era esposto, in particolare, il sindaco delle isole Egadi, Francesco Forgione: Siamo già Covid free nella sostanza, da due mesi non c’è un contagio a Favignana e Marettimo mentre a Levanzo il Covid non è mai sbarcato. Ho scritto alla Regione il 2 febbraio chiedendo la vaccinazione di massa per le piccole isole e il riconoscimento dello stato di Covid free e l’ho ribadito al commissario Figliuolo appena si è insediato. ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 10 aprile 2021) Con l’arrivo della bella stagione si inizia a pensare alle; tuttavia, nonostante la campagna vaccinale stia procedendo in tutta Italia, ci sono molti dubbi circa i viaggi per vacanza e gli spostamenti. L’appello dei sindaci delle isole minori Il mese scorso, i sindaci delle isole minori avevano invocato una vaccinazione di massa per cercare di salvare la stagione estiva in arrivo. Tra tutti, si era esposto, in particolare, il sindaco delle isole Egadi, Francesco Forgione: Siamo già Covid free nella sostanza, da due mesi non c’è un contagio a Favignana e Marettimo mentre a Levanzo il Covid non è mai sbarcato. Ho scritto alla Regione il 2 febbraio chiedendo la vaccinazione di massa per le piccole isole e il riconoscimento dello stato di Covid free e l’ho ribadito al commissario Figliuolo appena si è insediato. ...

