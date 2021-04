“Nostra figlia ha pochi giorni di vita”. Il drammatico annuncio del vip (Di sabato 10 aprile 2021) Ashley Cain ha aggiornato i suoi follower in queste settimane, lo ha fatto condividendo tante immagini della bimba, che ha una malattia rarissima, un caso di leucemia che colpisce una persona su un trilione, e la sfortunata bimba potrebbe avere un paio di giorni di vita. #FOTO A FINE ARTICOLO Cain oggi è famoso per la partecipazione a un reality in Inghilterra, per quella a un noto programma di MTV e per aver fatto il modello. Ma Cain è stato anche un calciatore professionista, è riuscito a giocare finanche nella Championship (la Serie B inglese), era un esterno e ha vestito soprattutto la maglia di un club storico come il Coventry, ma ha giocato pure con il Luton Town, l'Oxford e il Tamworth. L'ex calciatore Ashley Cain su Instagram in queste ultime settimane ha aggiornato i suoi follower sulle condizioni della sua bambina Azaylia, di appena ... Leggi su howtodofor (Di sabato 10 aprile 2021) Ashley Cain ha aggiornato i suoi follower in queste settimane, lo ha fatto condividendo tante immagini della bimba, che ha una malattia rarissima, un caso di leucemia che colpisce una persona su un trilione, e la sfortunata bimba potrebbe avere un paio didi. #FOTO A FINE ARTICOLO Cain oggi è famoso per la partecipazione a un reality in Inghilterra, per quella a un noto programma di MTV e per aver fatto il modello. Ma Cain è stato anche un calciatore professionista, è riuscito a giocare finanche nella Championship (la Serie B inglese), era un esterno e ha vestito soprattutto la maglia di un club storico come il Coventry, ma ha giocato pure con il Luton Town, l'Oxford e il Tamworth. L'ex calciatore Ashley Cain su Instagram in queste ultime settimane ha aggiornato i suoi follower sulle condizioni della sua bambina Azaylia, di appena ...

