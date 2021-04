“Nostra figlia ha pochi giorni di vita”. Il dramma del vip, l’annuncio è una pugnalata al cuore (Di sabato 10 aprile 2021) Ashley Cain, la notizia sopraggiunge solo oggi. Non sono state settimane per nulla facili per la famiglia dell’ex calciatore. Una malattia terribile, la leucemia, sta mettendo a rischio la vita della piccola di casa, Azaylia,. La bambina di appena otto mesi sta letteralmente lottando tra la vita e la morte a causa di una malattia rarissima che non si può curare. L’ex calciatore informa tutti attraverso Instagrm. “Le abbiamo provate tutte, ma i medici mi hanno detto che potrebbe avere al massimo un paio di giorni di vita. Il nostro mondo è crollato”, con queste parole Ashley Cain in un video sul social racconta nel dettaglio il percorso della piccola Azaylia e tutto quello che consegue nella vita di un genitore che davanti alla malattia non può che provare un forte senso di impotenza.



"La scorsa settimana abbiamo ricevuto la notizia devastante che Azaylia ha bisogno di un secondo trapianto. Dopo aver fatto tutti i test necessari, i medici ci hanno detto che il cancro si è diffuso in tutto il suo corpo e che non c'è più nulla che possano fare per lei", ha spiegato Ashley Cain nel video pubblicato su Instagram.

