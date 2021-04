“Non dovevano farlo”. Rosalinda Cannavò, sconforto assoluto dopo quello che le è stato detto (Di sabato 10 aprile 2021) Rosalinda Cannavò si sta godendo la vita fuori dal ‘Grande Fratello Vip’ con il suo Andrea Zenga. La sua relazione sentimentale procede a gonfie vele. Nonostante nelle ultime ore era stato lanciato un piccolo allarme dopo alcune indiscrezioni, che facevano riferimento ad un cambio casa dell’attrice. Lei a tal proposito ha affermato: “Sposterò tutte le mie cose in una nuova casa, un po’ faremo qui e un po’ faremo nella nuova casa, questo non significa che io e Andrea ci separeremo. Ma nelle ultime ore ha subito un attacco bruttissimo nei suoi confronti. Lei ha iniziato una sponsorizzazione di prodotti dietetici attraverso challenge detox, che subito provoca una pioggia incessante di commenti negativi. Eccone alcuni: “Mi dispiace, ma questa non è una cosa giusta”, “Vergognoso da una che ha sofferto di anoressia usare il ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 10 aprile 2021)si sta godendo la vita fuori dal ‘Grande Fratello Vip’ con il suo Andrea Zenga. La sua relazione sentimentale procede a gonfie vele. Nonostante nelle ultime ore eralanciato un piccolo allarmealcune indiscrezioni, che facevano riferimento ad un cambio casa dell’attrice. Lei a tal proposito ha affermato: “Sposterò tutte le mie cose in una nuova casa, un po’ faremo qui e un po’ faremo nella nuova casa, questo non significa che io e Andrea ci separeremo. Ma nelle ultime ore ha subito un attacco bruttissimo nei suoi confronti. Lei ha iniziato una sponsorizzazione di prodotti dietetici attraverso challenge detox, che subito provoca una pioggia incessante di commenti negativi. Eccone alcuni: “Mi dispiace, ma questa non è una cosa giusta”, “Vergognoso da una che ha sofferto di anoressia usare il ...

