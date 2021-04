Nessun legame provato tra il vaccino Johnson&Johnson e le trombosi

(Di sabato 10 aprile 2021) Ieri l'Agenzia europea per il farmaco (Ema) ha avviato una revisione per valutare segnalazioni di eventi tromboembolici in quanti hanno ricevuto il preparato della casa farmaceutica statunitense. Sono ...

Advertising

repubblica : Coronavirus nel mondo, gli Usa assolvono Johnson & Johnson: 'Nessun legame tra vaccino e trombosi' - SkyTG24 : Usa, nessun legame provato fra vaccino Johnson & Johnson e trombosi - rada_maja : RT @MediasetTgcom24: Riaperture, da lunedì a scuola 6,5 mln studenti: 8 su 10 #covid - MediasetTgcom24 : Riaperture, da lunedì a scuola 6,5 mln studenti: 8 su 10 #covid - likeirisheyes : @mapiijonderculo @nonpiovepiu I nobili allora erano più o meno tutti imparentati perché si sposavano tra famiglie n… -

Ultime Notizie dalla rete : Nessun legame

Il Sole 24 ORE

provato stato rinvenuto fra il vaccino Johnson & Johnson e le trombosi. Lo affermano le autorit americane, secondo quanto riportato dai media USA.Ieri l'Agenzia europea per il farmaco (Ema) ha avviato una revisione per valutare segnalazioni di eventi tromboembolici in quanti hanno ricevuto il preparato della casa farmaceutica statunitense. Sono ..."un caso si è verificato durante un trial clinico e 3 casi durante il lancio del vaccino negli Stati Uniti. Autorizzato nella Ue l'11 marzo scorso, il farmaco non è ancora stato usato in nessuno Stato ...Carmen Hernandez, 104 anni, ha lasciato l'ospedale nella Colombia centrale dove era stata ricoverata per aver contratto Covid per la seconda volta. Dopo essere sopravvissuta a una prima infezione da ...