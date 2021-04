NBA 2021, i risultati della notte: Gallinari ancora protagonista. Jokic trascina Denver, vittorie di Boston e Clippers (Di sabato 10 aprile 2021) Nove partita nella notte NBA. ancora protagonista Danilo Gallinari, che ha messo a referto 20 punti e 6 rimbalzi nel successo di Atlanta su Chicago per 120-108. Per gli Hawks un Trae Young da 42 punti con anche 9 assist ed 8 rimbalzi, mentre ai Bulls non sono bastati i 50 punti (39 nel solo primo tempo) di Zach LaVine, al suo massimo in carriera. Cadono i Philadelphia 76ers in casa dei New Orleans Pelicans (101-94), trascinati da un super Zion Williamson da 37 punti, 15 rimbalzi ed 8 assist, con i Sixers che pagano la serata negativa di Joel Embiid, autore solo di 14 punti. Sconfitta anche per i Milwaukee Bucks, che presentavano le seconde e anche terze linee viste le assenze di Antetokounmpo, Middleton e Holiday. Ne approfittano così gli Charlotte Hornets, che si impongono 127-119 con 26 punti di ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) Nove partita nellaNBA.Danilo, che ha messo a referto 20 punti e 6 rimbalzi nel successo di Atlanta su Chicago per 120-108. Per gli Hawks un Trae Young da 42 punti con anche 9 assist ed 8 rimbalzi, mentre ai Bulls non sono bastati i 50 punti (39 nel solo primo tempo) di Zach LaVine, al suo massimo in carriera. Cadono i Philadelphia 76ers in casa dei New Orleans Pelicans (101-94),ti da un super Zion Williamson da 37 punti, 15 rimbalzi ed 8 assist, con i Sixers che pagano la serata negativa di Joel Embiid, autore solo di 14 punti. Sconfitta anche per i Milwaukee Bucks, che presentavano le seconde e anche terze linee viste le assenze di Antetokounmpo, Middleton e Holiday. Ne approfittano così gli Charlotte Hornets, che si impongono 127-119 con 26 punti di ...

