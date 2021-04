Nazionale femminile, la ct Bertolini: “Il Mondiale ha fatto conoscere il calcio delle ragazze all’Italia” (Di sabato 10 aprile 2021) “Il Mondiale ha fatto conoscere il calcio delle ragazze a tutta l’Italia. Ora c’è una diversa percezione della calciatrice, le bambine si pensano e si vedono come calciatrici, ci siamo messe in moto e non ci fermiamo più. Il mio maggiore orgoglio è aver fatto conoscere il movimento a tutte le italiane e gli italiani, aver fatto conoscere il valore di queste ragazze e quanto sia bello il calcio giocato da queste calciatrici”. Queste le parole di Milena Bertolini, ct della Nazionale femminile di calcio, raccolte dai canali ufficiali della FIGC. A cui è stato chiesto anche degli Europei che si terranno in Inghilterra ... Leggi su sportface (Di sabato 10 aprile 2021) “Ilhaila tutta l’Italia. Ora c’è una diversa percezione della calciatrice, le bambine si pensano e si vedono come calciatrici, ci siamo messe in moto e non ci fermiamo più. Il mio maggiore orgoglio è averil movimento a tutte le italiane e gli italiani, averil valore di questee quanto sia bello ilgiocato da queste calciatrici”. Queste le parole di Milena, ct delladi, raccolte dai canali ufficiali della FIGC. A cui è stato chiesto anche degli Europei che si terranno in Inghilterra ...

Advertising

sportface2016 : #Calciofemminile La ct della Nazionale Milena #Bertolini: “Il Mondiale ha fatto conoscere il calcio delle ragazze… - CuriousRosey : Io sono sdegnata dal fatto che oggi non ci sia la Italia-Islanda, l'amichevole della NAZIONALE FEMMINILE, in TV. Pe… - jtsdelicate : il smm del milan femminile è lo stesso della nazionale - cancherbagai : Nazionale rugby femminile. Tutte distanziate prima del match, durante l'inno. Io non capisco il senso di questa cosa - MisericordiaFI : Stiamo partendo, con 2 ambulanze, per il Centro Tecnico Federale a #Coverciano. Saremo in servizio all’allenamento… -