NASCAR Xfinity Series, la pioggia ferma tutto dopo 91 giri. Si riparte domenica alle 18.00 italiane (Di sabato 10 aprile 2021) La gara di Martinsville della NASCAR Xfinity Series è stata sospesa per pioggia dopo 91 dei 250 giri previsti. Il maltempo non ha lasciato scampo agli organizzatori che hanno lavorato a lungo per asciugare la pista per cercare di completare la Stage 2. Ricordiamo infatti che dopo il termine della seconda frazione la prova è considerata valida ed assegna regolarmente i punti per il campionato. La prova primaverile nel famoso short track che sorge nello Stato della Virginia si è aperta sotto il controllo Harrison Burton. Il #20 del gruppo ha iniziato nel migliore dei modi una corsa che perdeva dopo poche miglia AJ Allmendinger (Kaulig #16), in crisi per un problema all’anteriore destra quando era al secondo posto. A pochi passaggi dalla fine della prima ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) La gara di Martinsville dellaè stata sospesa per91 dei 250previsti. Il maltempo non ha lasciato scampo agli organizzatori che hanno lavorato a lungo per asciugare la pista per cercare di completare la Stage 2. Ricordiamo infatti cheil termine della seconda frazione la prova è considerata valida ed assegna regolarmente i punti per il campionato. La prova primaverile nel famoso short track che sorge nello Stato della Virginia si è aperta sotto il controllo Harrison Burton. Il #20 del gruppo ha iniziato nel migliore dei modi una corsa che perdevapoche miglia AJ Allmendinger (Kaulig #16), in crisi per un problema all’anteriore destra quando era al secondo posto. A pochi passaggi dalla fine della prima ...

