Musumeci “Vaccinare e fare raggiungere immunità ai siciliani” (Di sabato 10 aprile 2021) Il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha fatto il punto sull’emergenza Coronavirus. fag/tvi/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 aprile 2021) Il Presidente della Regione Siciliana Nelloha fatto il punto sull’emergenza Coronavirus. fag/tvi/red su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Musumeci “Vaccinare e fare raggiungere immunità ai siciliani” - Carimbri : RT @dibellagf: Salinas e Musumeci reclamano isole immuni.Sardegna in zona rossa e in Sicilia Palermo rossa e ospedali in tilt e si scordano… - beppedama : RT @dibellagf: Salinas e Musumeci reclamano isole immuni.Sardegna in zona rossa e in Sicilia Palermo rossa e ospedali in tilt e si scordano… - Lgiova66 : RT @dibellagf: Salinas e Musumeci reclamano isole immuni.Sardegna in zona rossa e in Sicilia Palermo rossa e ospedali in tilt e si scordano… - Barabba1 : RT @dibellagf: Salinas e Musumeci reclamano isole immuni.Sardegna in zona rossa e in Sicilia Palermo rossa e ospedali in tilt e si scordano… -