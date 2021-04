Musumeci: "In Sicilia l'80% rinuncia al vaccino AstraZeneca" (Di sabato 10 aprile 2021) AGI - "In Sicilia c'è l'80% di rinuncia del vaccino AstraZeneca. Su 100 persone, 80 dicono di no". Cosi' il presidente della Regione Nello Musumeci. "È naturale - ha aggiunto - che la condizione di allarme sia particolarmente elevata, ma abbiano il dovere di credere agli scienziati che dicono che è più pericoloso non vaccinarsi piuttosto che vaccinarsi". Musumeci ha poi aggiunto: "Per poter uscire da questo tunnel e smetterla di dichiarare zone rosse c'è una sola soluzione immunizzare la comunita' Siciliana, sottoporla a vaccino ed e' quello di cui ci stiamo occupando". Leggi su agi (Di sabato 10 aprile 2021) AGI - "Inc'è l'80% didel. Su 100 persone, 80 dicono di no". Cosi' il presidente della Regione Nello. "È naturale - ha aggiunto - che la condizione di allarme sia particolarmente elevata, ma abbiano il dovere di credere agli scienziati che dicono che è più pericoloso non vaccinarsi piuttosto che vaccinarsi".ha poi aggiunto: "Per poter uscire da questo tunnel e smetterla di dichiarare zone rosse c'è una sola soluzione immunizzare la comunita'na, sottoporla aed e' quello di cui ci stiamo occupando".

Advertising

rtl1025 : ?? 'In Sicilia c'è l'80% di rinuncia del #vaccino #AstraZeneca. Su 100 persone, 80 dicono di no'. Lo ha detto a Cata… - OvileItalia : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Covid19, la guerra dei dati diventa scontro politico, parole grosse fra Musumeci e l'opposizione - https… - EdwardRJBosco : RT @AntoFerrantePD: La situazione in #sicilia e la nostra petizione sulle dimissioni di #musumeci. Grazie a @InchiestaSic. #COVID19 #pd #va… - ilGazSicilia : Musumeci spiega il dato dei 258 decessi per #Covid “non registrati” in Sicilia. Continuano le #vaccinazioni in nott… - Agenzia_Italia : Musumeci: 'In Sicilia l'80% rinuncia al vaccino AstraZeneca' -