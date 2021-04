MotoGP, ufficiale: Marc Marquez torna a Portimao! Lo spagnolo si ripresenta in pista dopo 9 mesi (Di sabato 10 aprile 2021) “Sono davvero felice! Ieri sono stato visitato dai dottori e mi hanno dato il loro semaforo verde per tornare alle competizioni. Sono stati nove mesi difficili, con momenti di incertezza ed alti e bassi, ma ora sono pronto a tornare a fare quello che amo! Ci vediamo la prossima settimana a Portimao”. Con questa parole, rilasciate sui suoi profili social, Marc Marquez ha annunciato il suo attesissimo ritorno alle gare. Lo spagnolo, che si era infortunato all’omero destro nel corso del Gran Premio di Spagna, primo appuntamento del Mondiale MotoGP 2020 disputato il 19 luglio, finalmente può tornare alle competizioni. dopo 9 mesi di stop, dopo essere stato protagonista di ben 3 operazioni al braccio destro ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) “Sono davvero felice! Ieri sono stato visitato dai dottori e mi hanno dato il loro semaforo verde perre alle competizioni. Sono stati novedifficili, con momenti di incertezza ed alti e bassi, ma ora sono pronto are a fare quello che amo! Ci vediamo la prossima settimana a Portimao”. Con questa parole, rilasciate sui suoi profili social,ha annunciato il suo attesissimo ritorno alle gare. Lo, che si era infortunato all’omero destro nel corso del Gran Premio di Spagna, primo appuntamento del Mondiale2020 disputato il 19 luglio, finalmente puòre alle competizioni.di stop,essere stato protagonista di ben 3 operazioni al braccio destro ...

