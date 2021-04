MotoGp, Marquez può tornare a correre (Di sabato 10 aprile 2021) Marc Marquez può tornare a correre in MotoGp, probabilmente già dal prossimo Gp del Portogallo tra una settimana. La Honda annuncia il semaforo verde per lo spagnolo, pronto al rientro in pista dopo la catena di problemi fisici. Marquez non gareggia dal luglio 2020, quando cadde a Jerez -nella prima gara dell’ultimo campionato- procurandosi una frattura al braccio. “Nella situazione attuale, Marquez può tornare alle competizioni, assumendosi il ragionevole rischio implicito nella sua attività sportiva”, annuncia il team Honda Repsol in una nota. Il centauro, 4 mesi fa, è stato sottoposto al terzo e ultimo intervento all’omero, necessario per risolvere i problemi provocati da una pseudoartrosi. “Nella revisione effettuata su Marc Marquez dall’équipe ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 aprile 2021) Marcpuòin, probabilmente già dal prossimo Gp del Portogallo tra una settimana. La Honda annuncia il semaforo verde per lo spagnolo, pronto al rientro in pista dopo la catena di problemi fisici.non gareggia dal luglio 2020, quando cadde a Jerez -nella prima gara dell’ultimo campionato- procurandosi una frattura al braccio. “Nella situazione attuale,puòalle competizioni, assumendosi il ragionevole rischio implicito nella sua attività sportiva”, annuncia il team Honda Repsol in una nota. Il centauro, 4 mesi fa, è stato sottoposto al terzo e ultimo intervento all’omero, necessario per risolvere i problemi provocati da una pseudoartrosi. “Nella revisione effettuata su Marcdall’équipe ...

