Morte del Principe Filippo: il messaggio di Harry e Meghan Markle e il dolore della famiglia reale (Di sabato 10 aprile 2021) Da quando è arrivata la notizia della morte del Principe Filippo, scomparso la mattina del 9 aprile a 99 anni presso il Castello di Windsor, erano in molti a chiedersi quale sarebbe stata la mossa di Harry e di Meghan Markle, nel frattempo migrati a Montecito, in California, per costruirsi una nuova vita. Diverse ore dopo è attraverso il profilo della loro organizzazione Archewell che i Sussex hanno deciso di rompere il silenzio: «In amorevole ricordo di Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo, 1921-2021», si legge nel messaggio. «Grazie per il tuo servizio… ci mancherai moltissimo».

