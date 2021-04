Montipò | «Restare al Benevento? Molto volentieri Vi dico una cosa su Buffon»

(Di sabato 10 aprile 2021) Il portiere delLorenzoha parlato a Gazzetta dello Sport ricordando la vittoria sulla Juventus e commentando le voci di mercato sul suo conto Il portiere delLorenzoha parlato a Gazzetta dello Sport ricordando la vittoria sulla Juventus e commentando le voci di mercato sul suo conto. VITTORIA SULLA JUVENTUS – «Facile dire che è la più bella soddisfazione della mia carriera. La porterò sempre dentro di me. Non ho preso gol contro gente come Ronaldo, Morata, Chiesa, Kulusevski. Ho avuto la maglia del mio idolo: Gigi. Le dirò di più: a fine gara gli ho raccontato che quando lui venne a Novara diede i suoi pantaloncini a un giovane raccattapalle: ero io». INTERESSE LAZIO – «Immagino che quest’estate ci sarà davvero un bel giro di ...

