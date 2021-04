Moby Prince | trent’anni dopo si cerca ancora la verità

(Di sabato 10 aprile 2021) Era una limpida sera di primavera quella di 30 anni fa, il 10 aprile 1991, quando nella rada livornese, alle 22.25, il traghettodella Navarma entrò in collisione con l’Agip Abruzzo, petroliera della Snam, a 2,7 miglia dalla costa. Fu l’inferno: morirono in 140 tra passeggeri e equipaggio del. Si salvò solo Alessio

Advertising

reportrai3 : Un accordo assicurativo tra Snam -proprietaria della petroliera- e Navarma di Vincenzo Onorato, patron di Moby, ha… - fattoquotidiano : Moby Prince, il documento dell’Aeronautica in esclusiva: “La Capitaneria a mezzanotte disse che erano tutti morti e… - Agenzia_Ansa : Moby Prince, 30 anni fa una tragedia rimasta mistero #ANSA - Simo07827689 : RT @reportrai3: Un accordo assicurativo tra Snam -proprietaria della petroliera- e Navarma di Vincenzo Onorato, patron di Moby, ha contribu… - alfrig409 : #Livorno La #strage della #MobyPrince, #30annifa. -

Ultime Notizie dalla rete : Moby Prince

LIVORNO - Una giornata densa di iniziative per ricordare i 140 morti nella tragedia delquella vissuta oggi a Livorno. Il momento più toccante, come sempre, il lancio delle rose in mare all'Andana degli Anelli e la lettura dei nomi delle vittime in quella che rimane ancora ...Cosi' il Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas ricorda l'incidente del traghetto. mgg/redEra una limpida sera di primavera quella di 30 anni fa, il 10 aprile 1991, quando nella rada livornese, alle 22.25, il traghetto Moby Prince della Navarma ...Sono passati trent'anni da quella sera di primavera quando alle 22.25 il traghetto Moby Prince entrò in collisione con l'Agip Abruzzo, petroliera della Snam, a qualche miglia dalla costa labronica.