Moby Prince | trent’anni dopo si cerca ancora la verità

(Di sabato 10 aprile 2021) Era una limpida sera di primavera quella di 30 anni fa, il 10 aprile 1991, quando nella rada livornese, alle 22.25, il traghettodella Navarma entrò in collisione con l’Agip Abruzzo, petroliera della Snam, a 2,7 miglia dalla costa. Fu l’inferno: morirono in 140 tra passeggeri e equipaggio del. Si salvò solo Alessio

Advertising

reportrai3 : Un accordo assicurativo tra Snam -proprietaria della petroliera- e Navarma di Vincenzo Onorato, patron di Moby, ha… - Agenzia_Ansa : Moby Prince, 30 anni fa una tragedia rimasta mistero #ANSA - RaiNews : Centoquaranta vittime e un solo sopravvissuto. Dopo tanti anni e processi, nessuno ha pagato #MobyPrince - eclipsedlunatic : RT @gabbianismo: dovete fare la fine del moby prince #DAZN - NunquamDeorsum : RT @gabbianismo: dovete fare la fine del moby prince #DAZN -

Ultime Notizie dalla rete : Moby Prince

Livorno, 10 aprile 1991 - 10 aprile 2021: l'anniversario della tragica collisione costata la vita a 140 ...Sono passati ormai trent'anni dalla notte della strage. La notte in cui nella rada di Livorno il traghettoentrò in collisione con una petroliera Agip Abruzzo. La prua del traghetto squarciò una delle cisterne del greggio e si scatenò un inferno di fiamme in cui morirono 140 tra passeggeri e ...Livorno, 11 aprile 2021 - Moby Prince, sono trascorsi trent'anni da quel tragico 10 aprile 1991. Trent'anni senza colpevoli, senza verità e senza giustizia dopo la tragica collisione del traghetto ...Livorno, 10 aprile 2021 - Una giornata intera per ricordare e per lanciare un grido: verità sulla tragedia del Moby Prince. Ma che sia verità vera, quella che scolpisce i nomi e i cognomi di coloro ...