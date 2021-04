Moby Prince | i 30 anni di battaglie delle famiglie | “Cosa provo? Il voltastomaco | hanno fatto morire le persone sulla nave Ma la rabbia aiuta a lottare”

(Di sabato 10 aprile 2021) “Avevo 31e ora ne ho 61. Metà della mia vita l’ho passata aper questa vicenda”. A parlare è Luchino Chessa, figlio del comandante delUgo Chessa e presidente dell’associazione dei familiarivittime “10 aprile” che riunisce partedei 140 morti a bordo del traghetto Livorno-Olbia che la sera del 10 aprile 1991 entrò in collisione con la petroliera Agip Abruzzo. Sono passati 30ma i tasselli fondamentali per il raggiungimento della verità mancano ancora. Il Parlamento sta per dare il via alla seconda commissione d’inchiesta in 5, su richiesta degli stessi familiarivittime. “Sono statipesanti – prosegue Chessa – chiaro che abbiamo ...

fattoquotidiano : Moby Prince, il documento dell’Aeronautica in esclusiva: “La Capitaneria a mezzanotte disse che erano tutti morti e… - fanpage : Sono passati 30 anni dalla tragedia della #MobyPrince, 140 morti, un solo sopravvissuto e ancora nessun colpevole - Tg3web : Trent'anni fa il terribile scontro tra il traghetto Moby Prince e la petroliera Agip Abruzzo davanti al porto di Li… - daydream_sara : RT @Raicomspa: #10aprile2021 A 30 anni dalla tragedia della nave traghetto #MobyPrince, il ricordo delle 140 vittime ?? ? - Davide70405052 : RT @Agenzia_Ansa: Moby Prince, 30 anni fa una tragedia rimasta mistero #ANSA -

LIVORNO - Oggi, sabato 10 aprile, ricorre il 30esimo anniversario della tragedia del, la più grande sciagura della marineria civile italiana. Un incendio divampato a bordo del traghetto, a poca distanza dal porto di Livorno, costò la vita a 140 persone. Molte le ...Sono passati 30 anni dalla notte del 10 aprile 1991 quando il traghetto, diretto in Sardegna, entrò in collisione con la petroliera Agip Abruzzo appena fuori il porto di Livorno. La prua ...Ma nell’isola non arriveranno mai. La loro vita si spezza il 10 aprile 1991 sulla Moby Prince insieme a quella di altre 136 persone nella più grande strage della marineria civile italiana. Gli ...Alle 11 ci sarà la Deposizione di una corona presso il Monumento in ricordo delle vittime seguita dalla funzione religiosa in Cattedrale presieduta dal vescovo. L'inchiesta sulla Moby Prince no ha tro ...