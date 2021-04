Mobilità, proroga per la domanda: insegnanti hanno diritto di conoscere i posti disponibili. A chiederla la Sen. Drago (Fratelli d’Italia) (Di sabato 10 aprile 2021) “Poco più di 15 giorni sono stati concessi per le domande di Mobilità dei docenti. Un lasso di tempo esiguo anche alla luce della mancanza dei bollettini dei posti disponibili che gli Usp sono tenuti a pubblicare. Si tratta dei posti che si liberano per via dei pensionamenti e senza questo supporto come possono scegliere i docenti la destinazione tra le opzioni possibili? Ad aggravare la situazione vi sono le difficoltà di potersi fare seguire dai sindacati e la chiusura dei vari uffici per le vacanze pasquali. Il risultato è quello che i docenti che dovranno chiedere la Mobilità sembrano essere figli di un Dio minore”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 10 aprile 2021) “Poco più di 15 giorni sono stati concessi per le domande didei docenti. Un lasso di tempo esiguo anche alla luce della mancanza dei bollettini deiche gli Usp sono tenuti a pubblicare. Si tratta deiche si liberano per via dei pensionamenti e senza questo supporto come possono scegliere i docenti la destinazione tra le opzioni possibili? Ad aggravare la situazione vi sono le difficoltà di potersi fare seguire dai sindacati e la chiusura dei vari uffici per le vacanze pasquali. Il risultato è quello che i docenti che dovranno chiedere lasembrano essere figli di un Dio minore”. L'articolo .

