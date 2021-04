MMA, Marvin Vettori: “Voglio questo Mondiale! Aspetto Adesanya ad ottobre” (Di domenica 11 aprile 2021) Marvin Vettori è sempre più “The Italian Dream”. Il 27enne nativo di Mezzocorona ha battuto nettamente ai punti l’americano Kevin Holland, n.10 del mondo, infilando la 17ma vittoria in carriera, nonché la quinta consecutiva. A questo punto l’italiano, già sesto nel ranking UFC dei pesi medi, scalerà ulteriormente la classifica, avvicinandosi alla tanto agognata occasione per il titolo iridato. Subito dopo il match Vettori ha lanciato il guanto di sfida proprio ad Israel Adesanya, campione del mondo in carica: “Adesso Voglio Adesanya come prossimo avversario. Sicuramente devo migliorare per il prossimo incontro. Ho una lunga serie di vittorie consecutive, tutte ottenute in maniera netta. A ottobre dobbiamo combattere, Voglio ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021)è sempre più “The Italian Dream”. Il 27enne nativo di Mezzocorona ha battuto nettamente ai punti l’americano Kevin Holland, n.10 del mondo, infilando la 17ma vittoria in carriera, nonché la quinta consecutiva. Apunto l’italiano, già sesto nel ranking UFC dei pesi medi, scalerà ulteriormente la classifica, avvicinandosi alla tanto agognata occasione per il titolo iridato. Subito dopo il matchha lanciato il guanto di sfida proprio ad Israel, campione del mondo in carica: “Adessocome prossimo avversario. Sicuramente devo migliorare per il prossimo incontro. Ho una lunga serie di vittorie consecutive, tutte ottenute in maniera netta. Adobbiamo combattere,...

