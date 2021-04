MMA: Marvin Vettori vince ancora, ora punta al titolo di Adesanya (Di domenica 11 aprile 2021) Buon match quello che stasera ha portato a casa il nostro atleta UFC Marvin Vettori, l’avversario, Kevin Holland, è stato ostico nonostante il pochissimo preavviso per preparare l’incontro. Le strategie dei 2 fighter sono apparse immediatamente chiare, Hollland forte del maggior allungo e della maggiore altezza ha provato ad impostare l’incontro sullo striking portando diretti e high kick all’avversario, di contro “The Italian Dream” ha cercato in continuazione il take down per annullare il vantaggio di leva dell’avversario. La tattica nel primo round ha faticato a essere messa a segno a causa anche della freschezza di Holland, ma quando l’avversario ha cominciato ad andare in debito di fiato, Marvin, dimostrando un ottimo cardio, ha applicato alla perfezione il compito. A terra Holland si è comunque difeso egregiamente evitando in ... Leggi su italiasera (Di domenica 11 aprile 2021) Buon match quello che stasera ha portato a casa il nostro atleta UFC, l’avversario, Kevin Holland, è stato ostico nonostante il pochissimo preavviso per preparare l’incontro. Le strategie dei 2 fighter sono apparse immediatamente chiare, Hollland forte del maggior allungo e della maggiore altezza ha provato ad impostare l’incontro sullo striking portando diretti e high kick all’avversario, di contro “The Italian Dream” ha cercato in continuazione il take down per annullare il vantaggio di leva dell’avversario. La tattica nel primo round ha faticato a essere messa a segno a causa anche della freschezza di Holland, ma quando l’avversario ha cominciato ad andare in debito di fiato,, dimostrando un ottimo cardio, ha applicato alla perfezione il compito. A terra Holland si è comunque difeso egregiamente evitando in ...

