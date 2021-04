Miwa Energia | domani il match clou con il Basket Forio al PalaParente

(Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’attesa è quasi finita e finalmentesi sfideranno laCestistica Benevento e il. Le due squadre, come ormai già risaputo, hanno rimandato già due volte ildi andata e si affronterannonella gara valida per la prima giornata del girone di ritorno della Serie C Gold. Occhi puntati sui rinomati Markovic e Di Napoli, giocatori di esperienza ma anche di enorme qualità e carisma che i ragazzi dellaproveranno ad arginare in ogni modo. Nella partita diore 16:30, arriva dunque unagguerrito ed appaiato allain testa alla classifica con 6 punti. Gli ...

