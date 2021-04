Mise, nuove imprese di giovani e donne: finanziamenti agevolati a tasso zero (Di sabato 10 aprile 2021) Il Ministero dello Sviluppo economico sostiene giovani e donne che vogliono avviare nuove imprese su tutto il territorio nazionale, attraverso finanziamenti agevolati a tasso zero. E’ quanto prevede la circolare pubblicata oggi dal Ministero dello Sviluppo economico che stabilisce i termini per l’avvio della presentazione delle domande a partire dal prossimo 19 maggio 2021. Potranno fare richiesta per l’incentivo le micro e piccole imprese costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione e in cui la compagine societaria sia composta, prevalentemente, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne. L’agevolazione potrà, inoltre, essere richiesta anche dalle ... Leggi su ildenaro (Di sabato 10 aprile 2021) Il Ministero dello Sviluppo economico sostieneche vogliono avviaresu tutto il territorio nazionale, attraverso. E’ quanto prevede la circolare pubblicata oggi dal Ministero dello Sviluppo economico che stabilisce i termini per l’avvio della presentazione delle domande a partire dal prossimo 19 maggio 2021. Potranno fare richiesta per l’incentivo le micro e piccolecostituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione e in cui la compagine societaria sia composta, prevalentemente, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da. L’agevolazione potrà, inoltre, essere richiesta anche dalle ...

