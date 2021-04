Milano, trecento giovani in strada per video rap: lanci di pietre e scontri con la polizia. Dispersi con un lacrimogeno (Di sabato 10 aprile 2021) 'Andatevene', 'fuori dalle nostre zone'. Sono stati accolti così gli agenti e i carabinieri inviati oggi in via Micene, a Milano, per un assembramento di centinaia di ragazzi, tutti lì per il video ... Leggi su leggo (Di sabato 10 aprile 2021) 'Andatevene', 'fuori dalle nostre zone'. Sono stati accolti così gli agenti e i carabinieri inviati oggi in via Micene, a, per un assembramento di centinaia di ragazzi, tutti lì per il...

