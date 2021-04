Milano travolge l’Efes e chiude quarta

(Di sabato 10 aprile 2021) Nell’ultima giornata della regular season di Eurolega, l’Olimpia, già qualificata ai playoff, batte senza problemidi Istanbul con il punteggio di 98-75 eposizione , che gli consentirà di giocare in casa contro i tedeschi del Bayer Monaco il primo turno della post season. Olimpia-Efes Istanbul 98-75: cosa è successo? Match ininfluente ai fini della qualificazione con le due squadre già sicure del passaggio ai playoff.approccia benissimo l’inizio con Micov e Delay che rispondono alla triola iniziale di Pleiss. Poco dopo, entra in campo l’americano Evan che porta i milanesi a +10 al suono della prima sirena. Stessa musica anche nel secondo quarto con Shields che lancia i meneghini sul +15. Micic prova ad accorciare le distanze per i ...

Nell'ultima giornata della regular season di Eurolega, l'Olimpia Milano, già qualificata ai playoff, batte senza problemi l'Efes di Istanbul con il punteggio di 98-75 e chiude quarta posizione , che ...