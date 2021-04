(Di sabato 10 aprile 2021) Ihannoper maltrattamenti in famiglia e minaccia e resistenza a pubblico ufficiale un 36enne. I militari la notte scorsa sono intervenuti in un appartamento in via Graz, a ...

Advertising

PaoloBMb70 : RT @SkyTG24: Milano, cerca di lanciare olio bollente contro carabinieri: arrestato - genovesergio76 : RT @SkyTG24: Milano, cerca di lanciare olio bollente contro carabinieri: arrestato - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Milano, cerca di lanciare olio bollente contro carabinieri: arrestato - SkyTG24 : Milano, cerca di lanciare olio bollente contro carabinieri: arrestato - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Milano, cerca di lanciare olio bollente contro i carabinieri: arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Milano cerca

Il Mattino

La vittima ha riferito di numerosi analoghi comportamenti tenuti dal figlio, per i quali era già stato arrestato lo scorso maggio dai carabinieri della stazione di- Musocco. Il 36enne la ......snodo viabilistico cruciale per la mobilità del futuro e l'eterno sogno per automobilisti in... anche perché portatrice di parcheggi, sono i commercianti sia della vicina viaAlta che dell'...I carabinieri hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e minaccia e resistenza a pubblico ufficiale un 36enne. I militari la notte scorsa sono intervenuti in un appartamento in via Graz, ...Solo pochi giorni fa Regione Lombardia si è beccata gli strali dei “Ferragnez” che, piaccia o meno, avevano perfettamente ragione a essere arrabbiati: è francamente inaccettabile che la nonna di Fedez ...