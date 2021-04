Milano, 300 ragazzi in strada per girare video rap senza distanziamento. Pomeriggio di guerriglia urbana con carabinieri e polizia (Di sabato 10 aprile 2021) guerriglia urbana all’insegna del rap alla periferia di Milano. Un gruppo di circa 300 ragazzi si è ritrovato per girare un video rap in via Micene, senza alcun distanziamento intorno alle 17.30 di sabato 10 aprile. Sul posto, mentre dalla centrale operativa la cosa veniva seguita attraverso le telecamere, sono arrivati polizia e carabinieri. Quando i ragazzi, di età compresa tra i 16 e i 20 anni, li hanno visti arrivare sono scappati verso piazzale Selinunte dove si sono riuniti e hanno iniziato a lanciare pietre, bastoni e bottiglie contro le forze dell’ordine. Per disperderli è stato anche lanciato un lacrimogeno. Durante le riprese del video diversi ragazzi sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021)all’insegna del rap alla periferia di. Un gruppo di circa 300si è ritrovato perunrap in via Micene,alcunintorno alle 17.30 di sabato 10 aprile. Sul posto, mentre dalla centrale operativa la cosa veniva seguita attraverso le telecamere, sono arrivati. Quando i, di età compresa tra i 16 e i 20 anni, li hanno visti arrivare sono scappati verso piazzale Selinunte dove si sono riuniti e hanno iniziato a lanciare pietre, bastoni e bottiglie contro le forze dell’ordine. Per disperderli è stato anche lanciato un lacrimogeno. Durante le riprese deldiversisono ...

