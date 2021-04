Milan: Maldini 'Ibra ai dettagli, rinnovo vicinissimo' (Di sabato 10 aprile 2021) "Di Ibra posso dire che mancano dei piccoli dettagli, siamo assolutamente vicini al rinnovo". Il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, conferma, ai microfoni di Sky prima del fischio di inizio ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 10 aprile 2021) "Diposso dire che mancano dei piccoli, siamo assolutamente vicini al". Il direttore tecnico del, Paolo, conferma, ai microfoni di Sky prima del fischio di inizio ...

