Milan | Ibrahimovic espulso contro il Parma | quante giornate di squalifica rischia?

(Di sabato 10 aprile 2021) Zlatanè statoilper aver detto qualche parola di troppo nei confronti dell’arbitro Maresca che ha estratto il rosso senza pensarci due volte. Lo svedese, forse conscio di quanto fatto, non ha particolarmente protestato nei confronti del direttore di gara e per capiredi, andrà atteso il referto arbitrale. Per un episodio simile a Rebic, prima del ricorso, furono date due, in altri episodi una o anche tre. Si aggirerà tra una e trela sanzione del giudice sportivo. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Milan Ibrahimovic

D'Aversa(4 - 2 - 3 - 1): G. Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic;. All. Pioli Ammoniti: Bani (P), Calhanoglu (M), Gi. ...Allo stadio Tardini, il match valido per la 30ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Parma e: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio 'Tardini', Parma esi affrontano nel match valido per la 30ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Parma0 - 2 MOVIOLA ...Al 66' i gialloblù accorciano le distanze: Kucka scodella in area per Pellé che di testa mette al centro per Gagliolo che, da pochi passi, deposita in rete per il 2-1. Il Parma sembra più lucido dopo ...Fulmine a ciel sereno in Parma-Milan l'espulsione di Zlatan Ibrahimovic per proteste al 61' esattamente dieci anni dopo gli insulti contro la Fiorentina.