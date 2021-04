Milan, Donadoni esalta Ibrahimovic: “Zlatan un campione di personalità, i rossoneri hanno stupito tutti” (Di sabato 10 aprile 2021) Roberto Donadoni esalta le doti tecniche e balistiche di Zlatan Ibrahimovic.L'ex esterno del Milan, nel corso di un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport', ha elogiato il centravanti svedese che alle soglie dei 40 anni continua ancora a stupire."Zlatan è un campione di personalità. Quest’anno non è sempre stato disponibile, ma quando ha giocato è stato quasi sempre incisivo. Fa bene la società a ritenerlo indispensabile. Intorno a lui si dovrà costruire e far crescere, anno dopo anno, un gruppo altrettanto competitivo. Già quest’anno ho trovato piacevoli conferme in Calabria, Kessie e anche Tomori. tutti e tre si sono dimostrati all’altezza, di spessore anche a livello caratteriale. Nessuno poteva aspettarsi il ... Leggi su mediagol (Di sabato 10 aprile 2021) Robertole doti tecniche e balistiche di.L'ex esterno del, nel corso di un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport', ha elogiato il centravanti svedese che alle soglie dei 40 anni continua ancora a stupire."è undi. Quest’anno non è sempre stato disponibile, ma quando ha giocato è stato quasi sempre incisivo. Fa bene la società a ritenerlo indispensabile. Intorno a lui si dovrà costruire e far crescere, anno dopo anno, un gruppo altrettanto competitivo. Già quest’anno ho trovato piacevoli conferme in Calabria, Kessie e anche Tomori.e tre si sono dimostrati all’altezza, di spessore anche a livello caratteriale. Nessuno poteva aspettarsi il ...

