Milan, con la vittoria a Parma arriva il record di successi in trasferta (Di sabato 10 aprile 2021) Il Milan ha stabilito il suo record di successi in trasferta in una singola stagione in Serie A. Col 3-1 contro il Parma i rossoneri salgono a 13 vittorie in trasferta, su 15 partite disputate lontano da San Siro in stagione. Eguagliato il record delle stagioni 2004/05 e 1992/93 considerando tutte le competizioni. Possibilità quindi di superare questo prestigioso risultato già nella prossima trasferta, anche se si tratta della sfida alla Lazio il 26 aprile prossimo. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 aprile 2021) Ilha stabilito il suodiinin una singola stagione in Serie A. Col 3-1 contro ili rossoneri salgono a 13 vittorie in, su 15 partite disputate lontano da San Siro in stagione. Eguagliato ildelle stagioni 2004/05 e 1992/93 considerando tutte le competizioni. Possibilità quindi di superare questo prestigioso risultato già nella prossima, anche se si tratta della sfida alla Lazio il 26 aprile prossimo. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

AntoVitiello : #Pioli sull’espulsione di #Ibrahimovic: “Ho parlato con Zlatan, ha discusso con l’arbitro ma non gli ha mancato di… - AntoVitiello : Vittoria preziosa e sofferta del #Milan a #Parma. Gara virtualmente chiusa poi rimessa in discussione dopo il rosso… - OptaPaolo : 16 - Ben 16 dei 17 gol in Serie A segnati da Ante #Rebic con la maglia del Milan sono arrivati nel girone di ritorn… - IoSonoGuido : RT @AntoVitiello: #Pioli sull’espulsione di #Ibrahimovic: “Ho parlato con Zlatan, ha discusso con l’arbitro ma non gli ha mancato di rispet… - Bagarotzo : RT @supersonico1986: Il Milan procederà con il ricorso contro la squalifica a prescindere dal referto (Sky) -