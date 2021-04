Mihajlovic sfida la Roma e ammette | “Spinazzola infortunato? Gli ho portato sfortuna io perché…”

(Di sabato 10 aprile 2021) Vigilia di campionato per il Bologna di Sinisache domani affronterà lain campionato. Il tecnico dei rossoblù ha presentato la gara di Serie A nel consueto appuntamento con la stampa rivelando anche un curioso e ironico retroscena legato all'infortunio, tra le file giallorosse, di-Bologna, parlacaption id="attachment 1076021" align="alignnone" width="521", getty images/captionSullae su mister Fonseca: "Sta facendo un buon lavoro, lami piace perché gioca bene", ha esordito. "Con tutte le difficoltà che ha avuto, sta facendo bene. Poteva far meglio, ma poteva anche far peggio". Curioso poi il retroscena sull'infortunio subito dal giallorosso ...

... visto che domani non saranno del match Tomiyasu e Hickey:dovrebbe allora dare spazio a ... CHI IN CAMPO DOMANI? Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Roma Bologna,...Ecco perché nelladi domenica a San Siro contro il Cagliari è difficile immaginare un ... L''1' è proposto a 1,73, mentre il colpo esterno degli uomini diè a 4,50, poco più alto del ...Probabili formazioni Roma Bologna: diretta tv. Le mosse degli allenatori alla vigilia della sfida per la 30^ giornata di Serie A, domani all'Olimpico.Probabile formazione Roma vs Bologna: le possibili scelte di Paulo Fonseca in vista del posticipo della 30^ giornata di Serie A.