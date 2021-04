Migranti: Salvini, ‘inaccettabile che continuino sbarchi, Lamorgese faccia quello che facevo io’ (Di sabato 10 aprile 2021) Catania, 10 apr. (Adnkronos) – “E’ inaccettabile che continuino gli sbarchi sulle nostre coste”. Lo ha detto l’ex ministro Matteo alvini prima di lasciare l’aula bunker di Catania. “Io sono a processo per avere fatto il mio dovere”, dice Salvini. “Ho detto al presidente Draghi che mi rifiuto a pensare a un’estate di sbarchi con milioni di italiani in difficoltà economica, psicologica e sociale e sanitaria e migliaia di clandestini che continuano a sbarcare”. Alla domanda cosa farà la Lega visto che è al Governo replica: “Possiamo stimolare il Ministero dell’Interno a fare quello che il Ministero dell’Interno deve fare per legge. Ad esempio fare quello che facevo io”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 10 aprile 2021) Catania, 10 apr. (Adnkronos) – “E’ inaccettabile cheglisulle nostre coste”. Lo ha detto l’ex ministro Matteo alvini prima di lasciare l’aula bunker di Catania. “Io sono a processo per avere fatto il mio dovere”, dice. “Ho detto al presidente Draghi che mi rifiuto a pensare a un’estate dicon milioni di italiani in difficoltà economica, psicologica e sociale e sanitaria e migliaia di clandestini che continuano a sbarcare”. Alla domanda cosa farà la Lega visto che è al Governo replica: “Possiamo stimolare il Ministero dell’Interno a fareche il Ministero dell’Interno deve fare per legge. Ad esempio farecheio”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

