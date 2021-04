METEO Italia. Maltempo picchierà duro, tanta neve su Alpi. Poi altro freddo (Di sabato 10 aprile 2021) METEO SINO AL 16 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE La parte avanzata di una perturbazione atlantica ha raggiunto l’Italia ed è legata agli effetti connessi all’affondamento di una nuova saccatura sull’Europa Occidentale. Questa saccatura avanzerà poi lentamente verso l’Italia con il suo carico di Maltempo enfatizzato dal richiamo di correnti molto umide d’estrazione afromediterranee. Il fronte sarà alimentato anche dai contrasti legati ad aria più fredda in discesa dalle alte latitudini, che inizialmente affluirà ad ovest dell’Italia per poi penetrare ad inizio settimana con associato un nucleo ciclonico in quota. Avremo pertanto piogge e temporali, con un calo termico più avvertito sulle regioni settentrionali. Fase clou del Maltempo attesa tra domenica e lunedì FASE DI ACUTO ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 10 aprile 2021)SINO AL 16 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE La parte avanzata di una perturbazione atlantica ha raggiunto l’ed è legata agli effetti connessi all’affondamento di una nuova saccatura sull’Europa Occidentale. Questa saccatura avanzerà poi lentamente verso l’con il suo carico dienfatizzato dal richiamo di correnti molto umide d’estrazione afromediterranee. Il fronte sarà alimentato anche dai contrasti legati ad aria più fredda in discesa dalle alte latitudini, che inizialmente affluirà ad ovest dell’per poi penetrare ad inizio settimana con associato un nucleo ciclonico in quota. Avremo pertanto piogge e temporali, con un calo termico più avvertito sulle regioni settentrionali. Fase clou delattesa tra domenica e lunedì FASE DI ACUTO ...

CorriereQ : METEO Italia. Maltempo picchierà duro, tanta neve su Alpi. Poi altro freddo - AllertApc : RT @Allerta_Meteo: Si ricorda il Bollettino di criticità Allerta Meteo in #Italia per oggi 10/04/2021 diramato dal @DPCgov ieri 09/04/2021… - ComEroe : RT @Agenzia_Ansa: Le previsioni del tempo per oggi - Agenzia_Ansa : Le previsioni del tempo per oggi - firenzemeteoit : Mappe #meteo #precipitazioni previste per oggi (10-04-2021) in #Italia. Modello utilizzato: #GFS. Altre #mappe… -